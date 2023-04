Doveva scontare due anni di carcere e trasportava nove persone in un furgone: latitante arrestato e multato

"Beccato" dalla polizia di Gorizia, mentre viaggiava in un furgone con ben nove persone a bordo, un latitante che doveva scontare oltre due anni di prigione. E' successo nei giorni scorsi: la Polizia di Stato di Gorizia ha dato esecuzione ad un mandato di cattura internazionale nei confronti di un cittadino rumeno di 31 anni, residente in provincia di Pavia. L’uomo viaggiava a bordo di un autofurgone con targa rumena, assieme a nove connazionali, lungo la tratta autostradale A/34 verso il confine italo-sloveno.

E' stato quindi fermato dalla polizia stradale di Gorizia nei pressi del casello autostradale di Villesse ed è emerso che era destinatario di un mandato di cattura internazionale emesso dalle autorità rumene. Dovrà scontare una condanna, divenuta definitiva, a due anni e due mesi di reclusione per aver commesso reati minori (guida senza patente e in stato di ebbrezza alcolica) in Romania. Il 31enne è stato quindi arrestato e condotto in carcere a Gorizia, oltre ad essere sanzionato perché trasportava un numero di persone maggiore a quello consentito.