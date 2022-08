Tenta di salire sul volo per Londra ma è latitante, arrestato nove anni dopo

RONCHI DEI LEGIONARI (Gorizia) - Nella serata del 18 luglio scorso, durante le operazioni di controllo documentale effettuate in uscita dal territorio nazionale, personale della Polizia di Frontiera Marittima ed Aerea di Ronchi dei Legionari (GO) ha tratto in arresto un cittadino rumeno di 31 anni. L’uomo, in procinto di imbarcarsi su un volo diretto all'aeroporto di Stansted in Inghilterra, è risultato essere destinatario di un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, per reati connessi all’indebito utilizzo, falsificazione e alterazione di carte di credito, commessi nel 2013, con una pena residua da espiare di un anno e sette mesi di reclusione. A seguito di ciò, l’uomo è stato associato presso la locale Casa Circondariale “A. Bigazzi” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.