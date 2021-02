Latitante da otto anni "beccato" su un bus verso la Slovenia: arrestato

E'stato fermato lungo il raccordo autostradale in località San Giovanni di Duino dalla Polizia e poi è stato accompagnato presso la locale Casa circondariale per scontare 11 mesi di reclusione e 400 euro di multa

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino rumeno del 1985. Si trovava a bordo di un pullman diretto in Slovenia quando è stato fermato lungo il raccordo autostradale in località San Giovanni di Duino da una Volante del Commissariato di Polizia di Duino Aurisina. A suo carico è emerso un ordine di carcerazione emesso nell’aprile 2012 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo e relativo a reati predatori commessi a Viterbo nel marzo 2012. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la locale Casa circondariale per scontare 11 mesi di reclusione e 400 euro di multa.