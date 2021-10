Latitante per furto: 38enne arrestato a Fernetti

L'uomo dovrà scontare 2 anni e 8 mesi di reclusione per un furto in abitazione commesso in Piemonte

La scorsa notte una pattuglia del Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Aurisina, nel corso di un servizio di retrovalico svolto nella zona di Fernetti, ha rintracciato un cittadino rumeno 38enne destinatario di un ordine di carcerazione.

Lo straniero, domiciliato a Moncalieri (TO), è stato fermato e controllato dai militari che lo hanno trovato in possesso di una torcia elettrica. Insospettitisi, i Carabinieri hanno approfondito gli accertamenti, scoprendo che sul 38enne, gravato da diversi precedenti, pendeva un mandato di cattura. Deve infatti scontare 2 anni e 8 mesi di reclusione per un furto in abitazione commesso in Piemonte. È stato quindi accompagnato in caserma e, al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in arresto e accompagnato al Coroneo, dove sconterà la condanna.