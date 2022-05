Si finge una donna delle pulizie e lo "ripulisce" del portafoglio: arrestata latitante

Si era offerta come donna delle pulizie, poi aveva rubato il borsello a un uomo anziano insieme a due complici e aveva fatto perdere le tracce. La latitante è stata arrestata nei giorni scorsi dai Carabinieri del nucleo Radiomobile di Aurisina, durante un controllo. Si tratta di una cittadina romena di 50 anni, ricercata perché deve scontare 4 anni e 6 mesi di reclusione per rapina aggravata.

La storia

L'anziano, ritrovatosi da solo con una casa da tenere in ordine, cercava una donna di servizio per aiutarlo a tenere in ordine la casa. Ne aveva trovata una, a poco prezzo, nelle vicinanze. Da qui l’appuntamento per conoscerla allo scalo ferroviario dove si erano presentate tre donne. Portato in un angolo nascosto della stazione ferroviaria, con la scusa di prendere dei bagagli, il pensionato è stato sopraffatto dalle giovani donne che gli hanno rubato il borsello con i soldi. Le tre hanno fatto poi perdere le tracce prima della condanna.

I Carabinieri del nucleo Radiomobile di Aurisina, durante un controllo, hanno poi rintracciato una delle aspiranti colf mentre viaggiava, a bordo di un pullman di linea, dalla Romania alla Spagna. La pattuglia l’ha poi arrestata e associata al carcere del Coroneo a Trieste.