Ladro di biciclette beccato 13 anni dopo

FERNETTI (Trieste) - I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Aurisina hanno arrestato un giovane rumeno di 34 anni e latitante dal 2009. L'uomo, che è stato fermato a Fernetti durante un controllo di retrovalico, aveva commesso alcuni furti di biciclette in Sicilia, più precisamente a Caltanissetta. Negli anni si era reso irreperibile, finendo per diventare latitante. Pochi giorni fa, di rientro da dieci giorni di vacanza trascorsi in Spagna, l'uomo ha finito la sua fuga. Si trova rinchiuso nel carcere del Coroneo, dove sconterà otto mesi di reclusione.