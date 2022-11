Cerca di fuggire in moto ma non c'è benzina: arrestato per furto 11 anni dopo

In sella alla moto prova a fuggire ma è senza benzina, quindi lui e i suoi complici vengono identificati e condannati dal Tribunale di Venezia. Poi l'uomo, un 40enne romeno, si dà alla macchia e viene arrestato 11 anni dopo dai Carabinieri di Aurisina. L'arresto è avvenuto nei giorni scorsi, ora il latitante sconterà 5 mesi di reclusione per tentato furto aggravato.

I fatti

I fatti risalgono, appunto, a undici anni fa in Veneto. Il 40enne forza il basculante del garage mentre i suoi complici rubano l'auto sportiva all'interno e si danno alla fuga. Lui sale in sella a una moto da strada e cerca di metterla in moto per seguire i suoi complici, ma la due ruote è senza benzina e così la sua fuga è a gambe levate. Nel garage rimangono innumerevoli tracce della loro razzia, grazie alle quali la banda viene identificata e mandata a processo.

Pochi giorni fa una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Basovizza lo ha rintracciato durante un controllo di retrovalico, svolto unitamente alla Radiomobile di Aurisina. L’uomo viaggiava su un pullman ma i Carabinieri di Basovizza, verificando i documenti, hanno scoperto che a suo carico pendeva un mandato di cattura. La sua corsa è finita così al Coroneo