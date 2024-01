Condannato per estorsione e rapina a Trieste, ma viveva in Sicilia: arrestato

SIRACUSA - Un ventinovenne di origini dominicane è finito in carcere dopo l'emissione da parte della Procura della Repubblica di Trieste di un ordine di carcerazione in quanto condannato per rapina, estorsione e lesioni personali commessi a Trieste cinque anni fa. A mettere le manette al giovane sono stati i carabinieri della stazione di Avola, nel siracusano, che l'hanno poi trasportato nel carcere di Siracusa, dove sconterà la pena di due anni e sei mesi di reclusione.