Spacciava cocaina: arrestato mesi dopo mentre tenta la fuga al confine

Arrestato dalla polizia un latitante, destinatario di custodia cautelare in carcere in quanto parte di una banda dedita a importazione e spaccio di cocaina. L'ordinanza era stata emessa dall' Autorità giudiziaria di Brescia nell'anno in corso e, nel pomeriggio di domenica 18 dicembre, la volante del commissariato di Duino Aurisina ha individuato il latitante, un 31enne di origine albanese con precedenti, su un pullman di linea diretto in Albania, dove si stava recando per sottrarsi alla cattura. L'uomo, con iniziali L.E., è stato condotto al carcere del Coroneo.