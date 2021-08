Rubava nei supermercati, latitante di 36 anni arrestato a Fernetti

L'uomo, di origine rumena, è stato fermato durante i consueti controlli di retrovalico messi in campo dai carabinieri. Era stato condannato dal tribunale di Brescia

Un cittadino rumeno di 36 anni è stato arrestato all'ex valico di Fernetti dai carabinieri della stazione di Barcola perché latitante. L'uomo era stato condannato dal tribunale di Brescia dopo aver commesso alcuni furti all'interno di supermercati e doveva scontare un residuo di pena pari a due mesi. Grazie a un body appositamente schermato riusciva a nascondere la refurtiva e a oltrepassare le barriere antitaccheggio senza far scattare l’allarme. I militari dell'Arma l'hanno individuato a bordo di un pullman di linea durante i controlli messi in campo nel fine settimana appena trascorso, in occasione dei quali sono state controllate oltre 1400 persone.