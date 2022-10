Trombettista "molesto" non rispetta il foglio di via: arrestato due anni dopo

Disturbano i residenti suonando per la strada e ricevono un foglio di via, poi il trombettista del gruppo viola il provvedimento più volte fino ad essere ricercato per un mandato di cattura. Viene arrestato due anni dopo dai Carabineiri di Aurisina. I fatti sono stati commessi a Campobasso nel 2020. Per il trombettista "recidivo", l’inosservanza reiterata del foglio di via ha comportato penalmente una libertà controllata. A questo punto il musicista si è allontanato rendendosi irreperibile, ma la libertà controllata violata si è trasformata in pena detentiva. La “banda musicale” è stata nuovamente controllata dai militari del Nucleo Radiomobile di Aurisina, impegnati con la pattuglia dei Carabinieri di Aurisina nei controlli di retrovalico, ed intercettati i musicanti mentre fa rientro in Italia. Il trombettista, un cittadino romeno di 43 anni, è ricercato per un mandato di cattura, dovendo scontare 15 giorni di arresto come pena detentiva per la conversione della pena pecuniaria e dei giorni di libertà controllata non scontati per i fatti commessi. Dopo le formalità di rito il soggetto è stato condotto presso il carcere di Udine.