Botte da orbi in dormitorio per un cartone di vino: arrestato 13 anni dopo

Un'aggressione in un dormitorio finisce a pugni in faccia, con una condanna per lesioni personali e minacce. E' successo in una struttura dedicata ai senzatetto, a Roma, nel 2009 ma dopo la sentenza l'uomo, un 58enne originario della Romania, ha fatto perdere le tracce per poi essere arrestato al confine pochi giorni fa, 13 anni dopo. Sono stati i carabinieri della stazione di Barcola a rintracciarlo su un bus di linea. A suo tempo il 58enne aveva aggredito un altro ospite della struttura, che cercava di portargli via il cartone di vino, e per questo era stato condannato a due mesi e dieci giorni di reclusione. E' stato ora arrestato e condotto in carcere.