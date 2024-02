Condannati e latitanti, arrestati oltre 10 anni dopo i furti

TRIESTE - Continuano gli arresti di laitanti lungo il confine tra Italia e Slovenia. Nel mese di gennaio i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Aurisina hanno tratto in arresto tre cittadini di nazionalità romena condannati dalle autorità giudiziarie italiane e latitanti da tempo. Il primo (un uomo di 48 anni) era stato condannato dalla Procura di Pinerolo per un furto aggravato di gasolio e commesso 12 anni fa. Dovrà scontare la pena di poco meno di otto mesi. Nel secondo caso, sempre un romeno di 48 anni, i militari dell'Arma hanno dato esecuzione all'ordine di carcerazione di sei mesi, in ragione di una condanna emessa dal tribunale di Udine, per porto d'armi e oggetti atti ad offendere. L'uomo (trovato in possesso di attrezzi atti allo scasso) era stato sorpreso a Codroipo nel 2012. La terza persona, un trentanovenne, è stato fermato in quanto destinatario di una pena detentiva di sette mesi maturata nell'ambito di una condanna per furto di rame avvenuto nel 2011 a Milano. Tutti e tre i soggetti sono finiti dietro le sbarre del carcere del Coroneo, a Trieste.