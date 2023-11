Traffico di droga e latitanti: in manette due giovani, uno era ricercato in Kosovo

TRIESTE - Due latitanti sono finiti nella rete della polizia in pochi giorni. Il primo dei due arresti - entrambi effettuati da personale del Commissariato di Duino - è avvenuto il 16 novembre scorso. La volante ha fermato un'autovettura con targa italiana nei pressi dell'area di servizio di Sgonico lungo il raccordo autostradale. A bordo del mezzo tre cittadini kosovari, di cui il conducente (32 anni) è risultato essere ricercato dalla polizia kosovara per traffico di stupefacenti. L'uomo è finito in manette, portato nel carcere del Coroneo e messo a disposizione della Corte d'Appello per le pratiche di estradizione. Quattro giorni è stata la volta di un cittadino albanese di 48 anni condannato sempre per traffico di droga. L'uomo, che si trovava a bordo di un'autovettura fermata in località San Giovanni di Duino, era stato destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d'Appello di Bologna. Per il quarantottenne si sono quindi aperte le porte del carcere giuliano.