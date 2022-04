Non si ferma il flusso di latitanti al confine: arrestati in cinque, tre i denunciati

I carabinieri di Aurisina hanno arrestato cinque latitanti di origine balcanica per reati che vanno dal furto aggravato al porto d'arma allo spaccio di stupefacenti. Si tratta di cittadini romeni ed albanesi condannati in passato. Gli uomini sono stati fermati in diverse occasioni nelle scorse settimane. A questa operazione si deve aggiungere la denuncia a piede libero di altri tre cittadini rumeni trovati in possesso di refurtiva asportata poco prima in provincia di Brescia. Si tratta prevalentemente di materiale da lavoro, tagliaerba, idropulitrici ed accessori vari, rubati alla sede ANA di Roncadelle. Dopo il sequestro il materiale è stato restituito agli Alpini.