Doveva essere in carcere ma era in giro, arrestato latitante di 42 anni

La Polizia di Stato di Gorizia ha tratto in arresto un 42enne cittadino rumeno ricercato per l’esecuzione di una pena detentiva pari ad un anno e sei mesi. L’attività, effettuata da personale della Squadra Volante della locale Questura, è iniziata nella notte tra il 13 ed il 14 maggio scorsi quando un equipaggio in servizio di controllo del territorio ha proceduto a fermare un veicolo sospetto con targa inglese.

Dalle successive verifiche sugli occupanti del veicolo un passeggero, identificato nel 42enne, è risultato gravato da precedenti penali e di polizia e ricercato per l’esecuzione della pena detentiva della reclusione per un periodo di un anno e sei mesi, il tutto a seguito del compimento di vari reati. Lo stesso, pertanto, è stato accompagnato dapprima presso gli uffici della Caserma “Massarelli” di Gorizia e successivamente, ultimati gli adempimenti di rito, condotto presso la locale Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La posizione del cittadino rumeno è stata segnalata al locale Ufficio Immigrazione per gli adempimenti di rito.