Condannati in Italia, fuggono verso est: Trieste, l'imbuto dove finiscono i latitanti

TRIESTE - Ha 42 anni, è uomo, è di cittadinanza romena e nel trenta per cento dei casi è stato condannato da un tribunale italiano per il reato di furto. È questo l’identikit del latitante che i carabinieri di Trieste hanno tratto in arresto nel territorio della provincia giuliana nel 2022. I numeri dell’anno in questione, un arresto ogni sei giorni, sono in linea con quelli dell’anno precedente, confermando come la frontiera orientale d’Italia sia interessata quotidianamente dal fenomeno illegale.

I numeri dell'anno precedente

L’anno scorso sono stati poco meno di 60 i latitanti finiti in manette a ridosso del capoluogo regionale ed arrestati dai militari dell'Arma. Cinquanta le persone di nazionalità romena, ma non mancano cittadini albanesi, italiani e indiani. Quarantasette gli uomini, undici le donne, che hanno concluso la loro fuga il più delle volte nel carcere del Coroneo, a Trieste. Se nel trenta per cento dei casi il reato è quello di furto, al secondo posto si trovano otto condanne per rapina, sei per inottemperanza del divieto di ritorno e cinque per violenza. Scarsi i numeri invece per quanto riguarda reati vicini al traffico di droga, come pure la violenza sessuale o le truffe.

I primi mesi del 2023

Per quanto riguarda i primi 130 giorni del 2023 invece sono 26 i latitanti arrestati dai carabinieri lungo il confine e in occasione di attività di controllo del retrovalico. Molto spesso le persone ricercate dalle autorità italiane vengono rintracciate dai militari dell’Arma diversi anni dopo aver commesso i fatti. La motivazione va ricercata anche e soprattutto nei tempi della giustizia italiana. Nel marzo dell’anno scorso un trentacinquenne di nazionalità romena è stato arrestato, 15 anni dopo la denuncia per furto, mentre si trovava a bordo di un pullman che trasportava decine di profughi ucraini. Nel dicembre del 2022, un uomo di 50 anni è finito in manette dopo che vent’anni prima era stato denunciato per ben 10 volte in altrettanti mesi, per aver violato il divieto di ritorno. I latitanti non puntano ad oltrepassare i confini nazionali a bordo di pullman di linea. A volte i ricercati tentano anche di raggiungere i paesi del nord Europa. E’ il caso un indiano di 76 anni, condannato in Nigeria per truffa, e fermato all’aeroporto di Ronchi poco prima di imbarcarsi sul volo per Londra.

I numeri del 2022 sono riferiti principalmente ad arresti messi a segno dall'Arma dei carabinieri e, nella maggior parte dei casi, dalla stazione di Duino Aurisina. Sono stati estrapolati analizzando i comunicati stampa inviati agli organi di informazione e che non necessitano l'autorizzazione da parte della Procura della Repubblica. Nel report non sono presenti i dati per quanto riguarda le operazioni effettuate dalla polizia di frontiera.