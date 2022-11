Trovata morta dove lavorava, undici giorni dopo il salone è in vendita

TRIESTE- "In vendita un grande salone parrucchiere in posizione centrale e nella zona di passaggio piazza Garibaldi (via Foscolo 4b). 5 posti x taglio+ due lava teste+ spazio separato per le manicure piedicure+ unghie + spazio x massaggio+ due bagni+ due sgabuzzino interni". L'annuncio è comparso sulla piattaforma Subito.it e dice che il salone Dream, attività dove è stata trovata morta la triestina Laura Greco lo scorso sabato 29 ottobre, è stato messo in vendita dal fidanziato della stessa trentatreenne, Sadiq Khan. Nell'annuncio sono state inserite le foto del salone dove la giovane, madre di due figli, lavorava da un po'. Attualmente non si conoscono le ragioni della vendita. Come riporta Il Piccolo, l'autopsia non ha sciolto le riserve sulle cause del decesso. Nessun segno di violenza, né di mano altrui. La Procura ha disposto gli esami tossicologici. Per quanto riguarda la morte, su cui indaga la Squadra mobile della questura di Trieste, non risultano esserci indagati.