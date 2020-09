Lavori a Cattinara, chiusa per una notte la rampa di accesso al Pronto Soccorso

ASUGI informa che in data 6 ottobre la rampa di accesso al Pronto Soccorso dell'ospedale di Cattinara di Trieste, resterà chiusa in orario notturno per la prosecuzione dei lavori presso la centrale termica. Come per le chiusure precedenti l'accesso delle ambulanze, dei mezzi privati e di quelli aziendali dovrà avvenire dal cancello di accesso della camera iperbarica, dove sarà allestita una postazione di triage di Pronto Soccorso. Si prega di consultare il sito dell'Azienda Sanitaria per tutti i dettagli.

