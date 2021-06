Al via mega “restyling” delle strade in Barriera Nuova, Campi Elisi e periferie

Interessate via Volta e via Polonio. L’importo è di oltre 700mila euro. Interventi anche a Borgo San Sergio e Valmaura

Proseguono gli interventi per migliorare la sicurezza stradale con il completamento delle asfaltature in zona "Barriera nuova". Interessate via Alessandro Volta, i cui lavori, salvo imprevisti o maltempo, inizieranno lunedì 7 giugno per una durata di 6 giorni lavorativi, e via Ugo Polonio, per un intervento della durata di una giornata con divieto di transito dalle 8 alle 18. Il costo complessivo degli interventi, compresi quelli di seguito elencati, sarà di 701.656,99 euro più Iva.

Successivamente sarà interessata la zona dei "Campi Elisi" con l'asfaltatura delle seguenti strade: via Angelo Emo; via Luigi Negrelli; via Terenzio Mamiani; via Gaspare Tonello; via di Calvola. La durata media degli interventi per ogni via è di 4 giorni lavorativi. A seguire Borgo San Sergio, con le vie Curiel, Maovaz e Reiss- Romoli e Valmaura con le vie de Jenner, Giacometti, Bersezio, della Liburnia e Cesca.