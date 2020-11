Da lunedì al via i lavori di asfaltatura in via di Roiano e viale Miramare

Il Comune informa che a partire da lunedì 16 novembre 2020, nell’ambito del progetto di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle strade (come già avvenuto in via Giulia nel mese di settembre), avranno inizio i preparativi per la fresatura e per la successiva asfaltatura e rifacimento della segnaletica di via di Roiano a partire dalla via Stock e fino alla piazza tra i Rivi e l'inizio di via Moreri.

I lavori saranno effettuati nelle aree soggette a maggior traffico in orario notturno, dalle ore 21 alle 7 in circa 3 serate – notti, salvo alcune lavorazioni complementari che potranno essere effettuate anche durante la giornata, per minimizzare il disagio e le interferenze con i mezzi del servizio pubblico. In tal senso si chiede la massima comprensione e collaborazione per poter eseguire al meglio un intervento lungamente atteso.

A seguire i mezzi d'opera si trasferiranno in viale Miramare per il risanamento di alcuni tratti dello stesso in zona Barcola e precisamente: dal semaforo di via Boveto fino a via Grilz, dalla fine della Pineta all'ex depuratore e presso la curva della Marinella. I lavori saranno eseguiti prevalentemente in orario notturno 21-7 in circa 10 giorni / notti. L' Importo dei lavori previsto per tutti gli interventi : via di Roiano – Piazza tra i Rivi e Viale Miramare è complessivamente di euro 210.000,00. Impresa appaltatrice: Ilsa Pacifici Remo Spa San Donà di Piave (VE); RUP Comune: arch. Andrea De Walderstein, direzione Lavori Comune: ing. Luca Folin.Inizio post COVID dei lavori: 31 agosto 2020.Fine programmata dei lavori: 31 dicembre 2020