Nuovo look per il campo di calcio a 7 di Altura: al via i lavori

TRIESTE - Sono stati presentati ieri, nel corso di una conferenza stampa, i lavori di manutenzione straordinaria al campo di calcio a 7 di Altura, attualmente gestito dall'A.S.D. Club Altura. Presenti l’assessore alle Politiche del patrimonio immobiliare Elisa Lodi, il consigliere comunale Stefano Bernobich, il responsabile del settore giovanile Alberto Bertocchi, il vice presidente dell'A.S.D. Club Altura, il tecnico del Comune Ingrid Umek e il direttore dei lavori Serena Scaravelli.

Il progetto contempla la sostituzione del manto erboso attuale con uno in erba artificiale, accompagnato da una serie di lavori accessori, come la rimozione e lo smaltimento dell'erba preesistente e interventi sul sottofondo. L'assessore Lodi ha comunicato che i lavori sono già stati avviati dalla ditta Green System SRL l'11 settembre e che la loro durata prevista è di 45 giorni. "I lavori si stanno svolgendo regolarmente senza imprevisti – ha dichiarato Lodi -. Vi è la necessità di dare una risposta a tutte le realtà sportive, non solo a quelle professionistiche, garantendo degli spazi adeguati. Attualmente la società è ospitata presso la struttura in via Pagano e in parte nel campo a 11 di Campanelle; a breve avremo i prefabbricati che ospiteranno gli spogliatoi”.

Il consigliere Bernobich ha messo in risalto gli sforzi compiuti dall'amministrazione per potenziare le infrastrutture sportive, soprattutto nelle zone periferiche, sottolineando l'importanza dell'intervento per l'A.S.D. Club Altura, che negli anni ha visto un incremento nel numero di iscritti e l'introduzione di un settore femminile. Alberto Bertocchi ha poi illustrato l'importanza che l'A.S.D. Club Altura riveste per Trieste, lodando l'operato e la crescita della società, in particolare dall'avvento della presidenza Flego. L'investimento totale è di 160 mila euro.