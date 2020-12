Esce per fare alcuni lavori nel campo vicino a casa: 70enne trovato senza vita

Non c'è stato nulla da fare per un 70enne, G. S. le sue iniziali, residente in una piccola frazione vicino Basovizza, Gropada, che ha perso la vita oggi mentre effettuava alcuni lavori agricoli poco lontano da casa. Un passante che attraversava a piedi la strada sterrata adiacente lo ha notato accasciato su un muretto a secco e ha dato l'allarme poco dopo le 15. L'uomo si era recato sul posto per effettuare alcuni lavori di sramatura, accanto a lui, poggiata per terra, è stata trovata la sua motosega.

Sul posto sono arrivati i soccorritori della stazione di Trieste, i Vigili del Fuoco e l'ambulanza ma è stato fin da subito chiaro che non ci fosse più nulla da fare. Dopo aver atteso la constatazione del decesso e i rilievi del medico legale l'intervento si è concluso intorno alle 17.30.