Per lavori chiuse le rampe autostradali di Monfalcone est

TRIESTE - Autostrade Alto Adriatico ha programmato nella notte tra sabato 20 e domenica 21 aprile alcune attività di pavimentazione sulla carreggiata della A4 in direzione Venezia all’altezza dello svincolo di Monfalcone Est, tra le chilometriche 516 e 515. L’intervento di rifacimento della pavimentazione e della segnaletica orizzontale - necessario per il deterioramento dell’asfalto esistente e in vista dei maggiori flussi di transito previsti per la prossima estate - verrà effettuato “a scacchiera”, ovvero interesserà in una prima fase, nella notte tra sabato 20 e domenica 21, le corsie di marcia ed emergenza e a partire dal mattino della domenica ed entro le 15 la corsia di sorpasso; questo per evitare in ogni caso la chiusura del tratto autostradale della A4 tra Duino e Monfalcone Est per chi da Trieste è diretto verso Udine/Venezia. Solo e unicamente durante la prima fase di chiusura della corsia di emergenza e marcia, ovvero tra le 21 di sabato e le 7 di domenica sarà necessaria la chiusura delle rampe di Monfalcone Est in entrata e in uscita in direzione Venezia, in un orario in cui, stando alle previsioni della concessionaria, i flussi di traffico sono in diminuzione. Pertanto, visti i concomitanti lavori, di competenza di Fvg Strade, di rifacimento del cavalcavia di Sistiana che impediscono l’uscita a Sistiana in direzione Venezia, Autostrade Alto Adriatico consiglia a chi proviene da Trieste, percorre la A4 ed è diretto a Monfalcone, di uscire a Prosecco o a Redipuglia. Chi proviene dalla viabilità esterna dell’autostrada, area del monfalconese, e vuole immettersi in A4 in direzione Venezia può farlo allo svincolo di Redipuglia.