Lavori fermi all'ex Pavan per bonifiche belliche e geologiche

TRIESTE - Lavori a rilento nell'cantiere dell'ex Pavan: dopo a demolizione e la scoperta del pozzo ottocentesco il ritmo dei lavori è alquanto calato. Lo conferma Matteo Antonante, portavoce del comitato Insieme per San Giacomo: "dopo il rinvenimento del pozzo sono stati fermi all'incirca per due/tre settimane. Poi hanno spianato i rottami creando due montagnole, tutto molto a rilento. E' scomparsa la ruspa grande ed è comparsa una più piccola. Inoltre il pozzo è stato ricoperto e transennato". Sullo stop o quanto meno sul rallentamento dei lavori abbiamo chiesto all'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi che ha spiegato che "si stanno completando le analisi di bonifica bellica e quelle geologiche. Poi procederemo con quelle archeologiche per il pozzo". Intanto stamattina si è riunita la sesta commissione durante la quale discusso appunto della variante numero 15. Per la futura palestra si prevede di creare due aree parcheggio, una, all’interno del cortile della scuola Duca d’Aosta da cui si accede da via Veronese, di 28 posti e un’altra al di sotto del ricreatorio Pitteri di 40 posti. Quest'ultimo ancora in fase di progettazione. Sono intervenuti, durante la riunione della commissione, anche alcuni membri del comitato che hanno ricordato che la variante prevede la realizzazione, "oltre che di un "cubone" (il futuro impianto sportivo, ndr) alto fino a 15 metri, anche di un nuovo parcheggio sotterraneo di mille metri quadrati sotto il ricreatorio "Pitteri", per la cui realizzazione dovranno essere abbattuti i tre alberi soprastanti, oltre a rappresentare per il ricreatorio stesso un forte limite alle sue attività di doposcuola e di ricrestate"; il comitato, inoltre, ha evidenziato che "per fermare questo inutile scempio e magari realizzare al posto del "cubone" un giardino fruibile da tutti, chiederemo al consiglio comunale di non approvare la variante". Ci sarebbe, poi, l'alternativa del parcheggio sotterraneo di campo San Giacomo gestito da Saba, a un tiro di schioppo da via Frausin, che presenta quotidianamente numerosi stalli liberi e con il quale si potrebbe stabilire una convenzione.