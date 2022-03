Lavori stradali, nuovo "look" per due incroci in via Marchesetti e via Fabio Severo

Al via la riqualificazione di due incroci: quello tra via Marchesetti e via San Pasquale all?altezza del MIB e quello tra via Fabio Severo e via Coroneo. ?Si tratta di lavori che hanno due obiettivi fondamentali - conferma l?assessore alle Politiche del territorio del Comune di Trieste Sandra Savino - e sono quelli della sicurezza e della facilitazione del traffico veicolare. In due punti strategici per la viabilità cittadina?.

Gli interventi previsti per l?incrocio fra via Marchesetti e via San Pasquale prevedono l?allargamento del marciapiede prospiciente il MIB e la realizzazione di alcune isole spartitraffico pensate per mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali. Verrà rivisto l?assetto complessivo dell?intersezione, puntando a migliorare le attuali possibilità di manovra anche spostando alcune fermate del trasporto pubblico. In questo caso i lavori avranno una durata di circa quattro settimane.

Per quanto riguarda l?altro intervento, quello sull?intersezione fra via Fabio Severo con via Coroneo, i lavori gli interventi prevedono la realizzazione di un?isola salvagente a centro strada sempre nell?ottica del miglioramento della sicurezza dei pedoni. Gli attraversamenti saranno anche abbassati prevedendo l?installazione di segnaletica apposita per gli ipovedenti. Inoltre il marciapiede sarà risagomato in corrispondenza di un locale pubblico presente al civico 40. In questo caso i lavori avranno una durata ci circa 10 giorni. Al termine degli interventi il servizio strade provvederà alle asfaltature sulle due vie.

?Ripensare la città significa rivederne nel complesso e nello specifico i punti di intersezione, per migliorare la vivibilità adeguando la sicurezza per i pedoni e favorendo il traffico veicolare? ha concluso l?assessore Sandra Savino.