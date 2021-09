Lavori notturni alla segnaletica orizzontale in via Valmaura e borgo Giuseppino

Il Comune informa che a partire da lunedì 27 fino a venerdì 1 ottobre , in orario notturno, sono in programma i lavori di completamento del rifacimento della segnaletica stradale orizzontale nel Borgo Giuseppino e in via Valmaura-Rotatoria.

Si ricorda che il programma è indicativo e potrà essere modificato in base alle condizioni meteo e del traffico.