La terza torre, il nuovo Burlo e l'ospedale Covid: ecco il futuro di Cattinara

Una nuova torre che unirà le due già presenti all’ospedale di Cattinara, la nuova sede del Burlo, un “Covid hospital” e una ristrutturazione completa delle torri esistenti: lo prevedono i lavori di riqualificazione e ampliamento dell’ospedale di Cattinara, ufficialmente sbloccati dopo il fermo in seguito alla risoluzione del contratto con la precedente impresa edile. I lavori prevedono una spesa complessiva di 204 milioni di euro ma, è stato confermato dalla Regione, potranno essere stanziati (anche da Pnrr), fino a 260 milioni. La conclusione dei tre lotti previsti ‘dovrà avvenire entro il 2026. Il cantiere, oggi diretto dalla nota ditta friulana Rizzani de Eccher, è stato presentato oggi nel dettaglio alla stampa, alla presenza del Direttore Generale di Asugi Antonio Poggiana, il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, il direttore della Struttura complessa edilizia e impianti Area giuliana di Asugi, Massimiliano Liberale, il presidente della ditta Rizzani de Eccher Sps, Marco de Eccher, il Vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi e il Presidente Massimiliano Fedriga.

La riqualificazione prevede, inoltre, la nuova sede della camera iperbarica, un parcheggio di circa 350 posti auto presso il versante sud ovest, per liberare l’attuale parcheggio dei dipendenti dove sorgerà la nuova sede del Burlo, una palazzina per laboratori, logistica, parcheggi e spogliatoi (tra gli edifici anatomia patologica ed aule didattiche), il rifacimento dell’area di sosta degli autobus e isole di verde. Sarà inoltre modificata la viabilità con l’installazione di una rotatoria. La prima fase (parcheggio e viabilità), si concluderà nel maggio del 2024, la seconda (terza torre, edificio Burlo, ristrutturazione piastra Cattinara) a dicembre del 2026, e la realizzazione del Cube Hospital inizierà nel giugno del 2024 per concludersi nel giugno del 2026.

A opera realizzata, saranno disponibili risorse in più per l’ospedale, tra cui 50 posti letto tra terapia intensiva e semintensiva, due sale operatorie e due ambulatori chirurgici, nuove degenze e ambulatori, spazi di supporto alle aree di degenza (nella terza torre), ulteriori laboratori e potenziamento del Pronto Soccorso. Il Cube Hospital, opera conclusiva, oltre a funzionare come ospedale autonomo in caso di future pandemie per isolare pazienti infettivi, comporterà un aumento delle terapie intensive (+20 posti) e sub intensive (30 posti), oltre che spazi di degenza e ambulatori. Oltre a questo, la struttura permetterà di trasferire le attività delle due torri, una alla volta, durante la loro ristrutturazione.

Soddisfazione dal presidente Fedriga, che ha dichiarato: “Rischiavamo di avere un cantiere che non sarebbe mai partito per decenni, è stata risolta una situazione” che “ci preoccupava molto e rischiava di mettere in ginocchio il sistema sanitario triestino, ma oggi si è colta questa straordinaria opportunità con interventi aggiuntivi rispetto al progetto iniziale”.

Il vice governatore Riccardi ha spiegato che i lavori sono partiti a scapito di alcune difficoltà, tra cui “una risoluzione contrattuale con rischio di contenzioso, che rischiava di far saltare per aria tutto e ricominciare daccapo per vedere l’ospedale tra vent’anni forse”, oltre a “l’evoluzione sismica, che era uno degli elementi critici che aveva piantato il cantiere precedente e che ha dei costi più alti. Infine, la capacità di avere ulteriori risorse, perché noi in questa operazione mettiamo oltre 100 milioni di euro in più”.