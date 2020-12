Lavori stradali urgenti: Scala Santa chiusa per tre settimane

Si informa che dal 21 dicembre al 09 gennaio 2021, AcegasApsAmga procederà con un intervento urgente di riparazione della condotta idrica di Scala Santa. Per permettere la sostituzione di un tratto di tubazione della lunghezza di circa 60 metri, tra i civici 84 e 94, la multiutility chiuderà la strada al traffico veicolare per tutta la sua lunghezza. Sarà comunque garantito il transito ai frontisti, ove possibile, che potranno accedere sia dalla E61 che da Roiano. Al termine della sostituzione, verrà sospeso brevemente il servizio idrico per permettere il collegamento finale dalla condotta dismessa a quella posata: i residenti verranno opportunatamente avvisati della data esatta con un preavviso di almeno 48 ore.

Si ricorda inoltre, al ripristino dell'erogazione idrica, di far scorrere l’acqua per alcuni minuti finché non si presenti limpida. Infine, per ridurre al minimo il disagio dei cittadini e riaprire nel più breve tempo possibile la strada al traffico veicolare, la pavimentazione verrà ripristinata in un primo momento mediante asfaltatura. In questo modo sarà inoltre possibile permettere una migliore stabilizzazione del manto stradale: il ripristino della pavimentazione originale in porfido è stata regolarmente concordata con l’Amministrazione comunale e verrà effettuata in primavera. Ci scusiamo per gli eventuali disagi.