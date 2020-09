Al via due settimane di lavori notturni da 120mila euro in via Giulia

Il Comune di Trieste informa che, nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria delle carreggiate stradali cittadine, sono iniziati questa settimana i lavori di fresatura e successiva asfaltatura e rifacimento segnaletica di via Giulia, a partire dalla rotonda del boschetto e a scendere per tratti fino al giardino pubblico Muzio de Tommasini.

I lavori saranno eseguiti in orario notturno, dalle 21.00 alle 7.00 e, condizioni meteorologiche permettendo, avranno una durata di circa due settimane, in modo da concludersi sicuramente prima dell'inizio dell’attività scolastica.

Nel corso dell’intervento sarà garantita la circolazione veicolare e dei mezzi di servizio pubblico, confidando sempre e comunque nella collaborazione di tutti i cittadini per eventuali possibili rallentamenti che potrebbero verificarsi, ma necessari per eseguire al meglio un intervento necessario e lungamente atteso. Eseguiti dall’impresa Ilsa Srl i lavori hanno un valore complessivo di circa 120mila euro.