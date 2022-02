Lavori stradali in zona San Giusto: divieti in via Segantini per una settimana

Il Comune di Trieste informa che, condizioni meteorologiche permettendo, da lunedì 7 febbraio e per una settimana, saranno eseguiti interventi di asfaltatura in un tratto di via Segantini, che consentiranno di migliorare la sicurezza stradale in particolare per i motociclisti.

In concomitanza con i lavori viene così istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione (ore 0,00 – 24,00) per tutti i veicoli laddove non già esistente, in via Segantini, nel tratto di 185 metri circa compreso tra l'intersezione con via Giambattista Tiepolo e l'intersezione con via Dei Navali (ambo i lati). Prevista anche l’istituzione di un restringimento della carreggiata (esclusivamente dalle ore 8.00 alle ore 18.00) nel medesimo tratto di via Segantini, con il mantenimento di una corsia di marcia larga almeno 3,50 metri e contestuale istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri e/o agenti della Polizia Locale.Sempre sullo stesso tratto viario sarà istituito il limite di velocità di 30 km./h. (0,00 – 24,00) per tutti i veicoli. Previste l’introduzione di una deroga a quanto indicato al punto 1. a favore dei mezzi di soccorso in servizio di emergenza, delle forze dell’ordine, dei mezzi impegnati nelle operazioni di cui in premessa nonchè dei mezzi regolarmente in servizio del Trasporto Pubblico Locale.