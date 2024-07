Lavori in autostrada: chiusure nel weekend allo svincolo di Sistiana

DUINO AURISINA - Limitazioni al traffico nel weekend lungo il Raccordo Autostradale 13, per consentire alla società Fvg Strade di eseguire il varo degli elementi di un viadotto che scavalca il tracciato stradale gestito da Anas. Dalle 21:30 di sabato 13 luglio alle 17:00 di domenica 14 luglio il raccordo sarà chiuso al traffico in direzione Trieste per un tratto di circa 1,7 chilometri all’altezza dello svincolo Sistiana con circolazione indirizzata sulla carreggiata opposta (Venezia) allestita a doppio senso di marcia. Dalle ore 20 di domenica 14 luglio alle 7 di lunedì 15 luglio il raccordo sarà chiuso al traffico in entrambe le direzioni.

Nel dettaglio, la carreggiata in direzione Trieste sarà chiusa tra il km 0,200 e il km 0,900 (all’altezza delle rampe di uscita e di entrata dello svincolo di Sistiana) con uscita obbligatoria a Sistiana mentre la carreggiata in direzione Venezia sarà chiusa al traffico tra lo svincolo di Prosecco e lo svincolo di Sistiana con circolazione indirizzata in uscita obbligatoria a Prosecco. Per via della chiusura sarà inoltre interdetto l’ingresso sul raccordo dalla rampa di accesso di Sgonico. Infine, tra le 7:00 e le 13:00 di lunedì 15 luglio la carreggiata in direzione Venezia sarà chiusa per un tratto di circa 1,7 km sempre all’altezza di Sistiana con viabilità indirizzata sulla carreggiata opposta (Trieste) appositamente allestita a doppio senso di marcia. Il programma dei lavori e le relative limitazioni sono stati condivisi durante il recente tavolo tecnico attivato presso il Compartimento della Polizia Stradale di Trieste e il Comitato Operativo Viabilità convocato presso la Prefettura di Trieste.