Lavori urgenti alle tubature in via Piccardi: strada chiusa per una notte

Si comunica che AcegasApsAmga inizierà, a partire da questa sera, lavori di manutenzione urgente sulla rete idrica all’altezza di via Piccardi 26. La carreggiata verrà chiusa al traffico nel tratto compreso da via dei Porta a via Gambini, a partire da questa sera, 1 febbraio, alle 22 fino alle ore 5 di domani mattina. La fornitura idrica sarà interrotta solo al civico 15, sempre dalle ore 22 fino alle ore 5 circa.