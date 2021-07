Da lunedì al via i lavori in via Venezian

Da lunedì 12 luglio inizia l'intervento di messa in sicurezza di un tratto di marciapiede in via Felice Venezian, compreso tra via di Cavana e via del Bastione. Lo conferma l’assessore comunale ai Lavori pubblici Elisa Lodi sottolineando che i lavori vedranno anche l'allargamento del marciapiede e la ripavimentazione in pietra, similmente agli altri interventi di riqualificazione già realizzati in aree limitrofe del centro storico, come da prescrizioni della Soprintendenza.

Per consentire l’intervento, che avrà una durata indicativa di un mese, salvo imprevisti o maltempo, saranno adottati anche alcuni provvedimenti temporanei per la viabilità. In particolare: divieto di transito (ore 0,00 – 24,00) per tutti i veicoli in via Felice Venezian, nel tratto di 180 metri circa compreso tra l’intersezione con via San Michele / via Della Rotonda / piazza Barbacan e l’intersezione con via Di Cavana; divieto di transito (ore 0,00 – 24,00) per tutti i veicoli in via Della Rotonda, nel tratto di 60 metri circa compreso tra l’intersezione con via Della Madonna Del Mare e l’intersezione con via San Michele, divieto di transito (ore 0,00 – 24,00) per tutti i veicoli in via Del Bastione, nel tratto di 25 metri circa compreso tra l’intersezione con via Felice Venezian e l’intersezione con via Della Madonna Del Mare.