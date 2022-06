Lavoro ibrido: con Regus un nuovo modo di vivere l’ufficio

Situato nel cuore della città cosmopolita di Trieste, il centro Regus Riva Gulli è ospitato all’interno di un palazzo storico con vista aperta sul mare e vanta 100 uffici pronti per l’uso posizionati su 4 piani, per un totale di 6000 metri quadri. Regus Riva Gulli fa parte del gruppo IWG, principale fornitore internazionale di spazi di lavoro flessibile con oltre 3500 uffici nel mondo, 85 in Italia a marchio Regus, Copernico, Spaces, Signature e HQ.

In questi mesi il lavoro è stato flessibile come mai in precedenza. Lo abbiamo chiamato telelavoro, homeworking, south o nearworking. Tradotto: abbiamo lavorato dalle nostre case, dai paesi d’origine, in spazi condivisi sotto casa. Abbiamo finalmente capito che è possibile lavorare da luoghi diversi dall’ufficio tradizionale, incrementando la produttività e contenendo i costi.

Oggi, scegliere “dove lavorare” è la nuova normalità: da casa, da un ufficio di prossimità o dall’headquarter aziendale. Una tendenza che sembra destinata a durare, se si guarda all’evoluzione del mondo del lavoro. Chi cerca un’occupazione, predilige le offerte che garantiscono flessibilità. Secondo le più recenti ricerche quasi la metà dei lavoratori dice che lascerebbe il lavoro se gli venisse chiesto di tornare in ufficio 5 giorni a settimana.

Lavoro ibrido per un futuro più sostenibile

Coworking e spazi di lavoro flessibili rappresentano preziosi alleati anche in termini di sviluppo sostenibile. Offrire reti di uffici di prossimità, infatti, aiuta a limitare gli spostamenti di chi poi in questi uffici ci lavora; inoltre, la condivisione consente di ottimizzare l’uso delle risorse e di evitare sprechi. Le aziende sono sempre più favorevoli, quindi, a investire sul territorio, ripensando i propri spazi a uso ufficio in una logica a rete e di spazio flessibile.

Le ricerche condotte da IWG stimano in media un risparmio per le aziende di 10.000 euro per ogni dipendente che lavora nel modello ibrido – e permettendo ai dipendenti sia di ridurre gli spostamenti, sia di giovarne in termini di work-life balance. Una soluzione che porta con sé, tra l’altro, benefici ambientali dal punto di vista della riduzione della CO2. Ridurre il pendolarismo, infatti, è la cosa più grande che le aziende possono fare per diminuire le loro emissioni