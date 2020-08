Sanità, la Regione approva 148 assunzioni

Riceviamo e pubblichiamo

A partire dal mese di marzo ASUGI ha fronteggiato il repentino manifestarsi dell’emergenza epidemiologica Covid-19 con una massiccia manovra di reclutamento del personale volta a fronteggiare le difficoltà in cui versavano i servizi coinvolti nell’emergenza, che ha portato all’assunzione di un centinaio di dipendenti a tempo indeterminato e determinato ed al conferimento di altrettanti incarichi di collaborazione esterna.

Le procedure di reclutamento programmate, legate ad esigenze ordinarie, sono state sospese per 60 giorni nell’ambito delle misure di contenimento del contagio da covid-19; a seguito del miglioramento della situazione epidemiologica su tutto il territorio nazionale, del conseguente allentamento delle misure restrittive e della ripresa delle attività produttive e sociali, vi è stato anche il riavvio delle attività di natura ordinaria di competenza delle strutture sanitarie dell’A.S.U.G.I., con particolare riferimento alle attività ambulatoriali, operatorie, di degenza ospedaliera e residenziale, nonché territoriali.

“Un importante rafforzamento del personale a supporto di tutte le attività dell’Azienda e le ulteriori implementazioni di attività, per garantire la migliore presa in carico e potenziare l’offerta di servizi ai cittadini” dichiara il Vice Presidente FVG con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Per rispondere alle esigenze complessive di acquisizione di personale in tutti i servizi aziendali, connesse all’aumento di attività registrato in diversi servizi, si procede con le seguenti assunzioni:

DIRIGENZA:

4 Dirigenti medici in disciplina “Malattie infettive” a tempo indeterminato, di cui 1 già in fase di assunzione su posto attualmente coperto a tempo determinato;

5 Dirigenti medici in disciplina “Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza” a tempo indeterminato, di cui 1 già attualmente coperto a tempo determinato;

6 Dirigenti medici in disciplina “Medicina interna” a tempo indeterminato;

6 Dirigenti medici “Igiene, Epidemiologia e sanità pubblica” a tempo indeterminato, di cui 1 già acquisito;

2 Dirigenti medici in disciplina “Medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro” a tempo indeterminato;

4 Dirigenti medici in disciplina “Urologia” a tempo indeterminato di cui 2 già attivati a tempo determinato;

4 Dirigenti medici in disciplina “Radiodiagnostica” a tempo indeterminato;

4 Dirigenti medici in disciplina “Oftalmologia” a tempo indeterminato, di cui 2 già coperti a tempo determinato;

1 Dirigente medico in disciplina “Oncologia” a tempo indeterminato;

7 Dirigenti medici in disciplina “Ematologia” a tempo indeterminato di cui 4 già coperti a tempo determinato;

3 Dirigenti medici in disciplina “Dermatologia”, di cui 2 a tempo indeterminato, e 1 a tempo determinato in sostituzione di personale assente;

1 Dirigente medico in disciplina “Radioterapia” a tempo indeterminato;

1 Dirigente medico in disciplina “Medicina legale” a tempo indeterminato;

2 Dirigenti medici in disciplina “Chirurgia plastica” a tempo indeterminato, di cui 1 già attualmente coperto a tempo determinato e 1 già autorizzato precedentemente;

3 Dirigenti medici in disciplina “Malattie dell’apparato respiratorio” a tempo indeterminato;

1 Dirigente medico in disciplina “Medicina fisica e Riabilitazione” a tempo indeterminato;

4 Dirigenti medici in disciplina “Psichiatria” a tempo indeterminato;

2 Dirigenti medici in disciplina “Neurochirurgia” a tempo indeterminato di cui 1 posto già coperto a tempo determinato;

1 Dirigente medico in disciplina “Nefrologia” a tempo indeterminato già autorizzato;

3 Dirigenti medici in disciplina “Anatomia patologica”, a tempo indeterminato, di cui 2 posti già coperti a tempo determinato;

6 Dirigenti veterinari a tempo indeterminato di cui 1 posto già coperto a tempo determinato;

4 Dirigenti psicologi a tempo indeterminato;

1 Dirigente ingegnere a tempo indeterminato;

1 Dirigente analista a tempo indeterminato;

COMPARTO:

5 Ostetriche, di cui 3 a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato per esigenze sostitutive di personale assente;

20 Assistenti sanitari a tempo indeterminato, comprensivi delle unità già autorizzate;

5 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro: di cui 3 a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato per esigenze sostitutive di personale assente;

22 Fisioterapisti a tempo indeterminato comprensivi delle unità già autorizzate;

12 Tecnici di radiologia a tempo indeterminato;

5 Dietisti a tempo indeterminato, di cui 3 finalizzati all’attività correlata ai Disturbi del Comportamento Alimentare;

A suporto vengono attivati contratti di somministrazione lavoro temporaneo per 3 Assistenti Amministrativi e due Collaboratori Amministrativi.