Fiamme divorano un casone, l'intervento dei vigili evita l'esplosione di bombole di gas

Alle 9.30 circa la sala operativa del comando Vigili del fuoco di Gorizia ha ricevuto una chiamata che segnalava l’incendio di un “casone” situato su un isolotto al centro della laguna tra Grado e Lignano; immediatamente è stata inviata la squadra del distaccamento di Monfalcone (GO) ed è stato richiesto al comando Vigili del fuoco di Udine il supporto della squadra del distaccamento di Lignano. Gli uomini dei due distaccamenti, dopo aver raggiunto con i mezzi nautici, si sono imbarcati e hanno raggiunto l’isola dove il capanno stava andando a fuoco; hanno steso le tubazioni antincendio e hanno iniziato le operazioni di spegnimento utilizzando l’acqua della laguna che veniva aspirata dalle motopompe caricate sulle imbarcazioni.

All’arrivo dei Vigili del fuoco le fiamme erano già alte e si erano propagate all’intera costruzione in legno, le operazioni di spegnimento sono state rese più difficoltose e pericolose dalla presenza di un impianto fotovoltaico sul tetto del capanno e dalla presenza di alcune bombole di GPL (Gas di Petrolio Liquefatto). Pur non riuscendo a salvare il “casone” il lavoro dei Vigili del fuoco è valso ad evitare la propagazione delle fiamme alla vegetazione circostante la struttura incendiata e mettere in zona sicura le bombole prima del loro scoppio. Le cause dell’incendio, che fortunatamente non ha coinvolto persone, sono ancora in fase di accertamento. Terminato lo spegnimento delle fiamme le squadre hanno provveduto, alla minuta bonifica e messa in sicurezza dell’area interessata dal rogo; l’intervento è terminato alle ore 12.30 circa.