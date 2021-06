Le maschere del Verdi scendono in piazza: “Reintegrateci”

Sono 15 le storiche maschere escluse dalla stagione 2021 - 2022. I manifestanti si sono quindi trovati oggi alle 18:30 in piazza Verdi per una protesta pacifica in occasione del concerto Stabat Mater, evento commemorativo per le vittime del COVID19

Le "storiche" maschere del teatro Verdi hanno oggi manifestato in piazza per chiedere spiegazioni sulla loro sorte lavorativa, non essendo stati inclusi nella stagione 2021 - 2022. I manifestanti si sono quindi trovati oggi alle 18:30 in piazza Verdi per una protesta pacifica in occasione del concerto Stabat Mater, evento commemorativo per le vittime del COVID19. 15 in tutto i lavoratori, impiegati da mediamente oltre 10 anni, che sono stati lasciati a casa, riferiscono, "senza una spiegazione". Prima del presidio il teatro Verdi aveva inviato una nota stampa spiegando che "è stato assunto personale con requisiti previsti dalla legge, per le restanti figure si cercherà una soluzione". Sul posto diverse sigle sindacali e alcuni esponenti del centrosinistra cittadino tra cui il vicepresidente del Consiglio Regionale Francesco Russo e i consiglieri comunali Antonella Grim (Iv), Giovanni Barbo e Valentina Repini (Pd).