“Le stagioni delle armi”, domenica al castello tra rievocazioni storiche e visite guidate

Prosegue al Castello di San Giusto “Le stagioni delle armi”, ciclo estivo di animazioni storiche promosso dall'Assessorato alla Cultura, Sport, Turismo ed Eventi del Comune di Trieste, in collaborazione con Wavent Cers Italia e con la Compagnia d'Arme “Malleus”, per valorizzare il patrimonio culturale locale in modo innovativo e coinvolgente, in un luogo altamente simbolico e suggestivo quale è il Colle di San Giusto, con i resti romani, il Castello e la Cattedrale. Anche domani (domenica 23) l'iniziativa prevederà un percorso animato di visite guidate della durata di un'ora, in cinque orari diversi: alle 10.30, 11.45, 15, 16.15 e 17.30, attraverso il quale si potrà scoprire la vita del Castello nel XVII secolo.

Saranno “messe in scena” quattro diverse tipologie di ambientazione: all'ingresso, la figura e i compiti del soldato, con gli abiti e l'equipaggiamento dell'epoca, saranno illustrati da sette componenti della Compagnia d'Arme “Malleus”; alla Casamatta dei cannoni sarà spiegato l'uso dei cannoni e delle armi da fuoco; al Bastione Rotondo si terranno le dimostrazioni didattiche di scherma seicentesca e, infine, all'Armeria si potranno conoscere le armi da taglio e da fuoco. Al termine delle visite guidate i visitatori potranno utilizzare il tempo rimanente per una visita libera al Castello.

Come partecipare

L'ingresso è gratuito, ma con prenotazione obbligatoria, per un massimo di 15 persone a gruppo (info e prenotazioni su www.midaticket.it/eventi/castello-di-san-Giusto, tel. 040-3009362). I prossimi appuntamenti del ciclo sabato 29 e domenica 30 agosto, e poi, nel mese di settembre, sabato 12 e domenica 13 e sabato 19 e domenica 20, per concludersi sabato 3 e domenica 4 ottobre.