Strage di Bologna, giornalista triestino firma la prima inchiesta a fumetti: presentazione al Tommaseo

Esce in tutte le librerie italiane la prima inchiesta a fumetti sulla Strage di Bologna del 2 agosto 1980, con i testi del giornalista triestino. La presentazione del libro si svolgerà a Trieste, venerdì 25 settembre alle ore 18.00 presso il Caffè Tommaseo (Piazza Tommaseo, 4). L'evento pubblico sarà introdotto e moderato dall'Assessore Regionale Fabio Scoccimarro, e vedrà la presenza del giornalista Riccardo Pelliccetti (autore della graphic novel), del reporter di guerra Fausto Biloslavo, dell'editore Marco Carucci.

“Le verità negate. Bologna, 2 agosto 1980”, pubblicato da Ferrogallico Edizioni, è frutto di un lungo e documentato lavoro di Riccardo Pelliccetti (caporedattore de Il Giornale), con la curatela di Valerio Cutonilli, i disegni di Francesco Bisaro, e i contributi di Massimiliano Mazzanti, Nicola Porro (vicedirettore de Il Giornale), Gian Marco Chiocci (direttore Adnkronos). Qui il flyer dell'evento di presentazione.

“Leggendo la storia giudiziaria della strage di Bologna, così magnificamente illustrata da questo fumetto verità, si apre un mondo - spiega Porro -. Quello drammatico di una parte dello Stato che per anni ha voluto vedere solo da una parte. Nonostante Fioravanti&Mambro si siano sempre protestati innocenti, pur dichiarandosi colpevoli di tanti altri delitti, quella di Bologna resta, nell’immaginario collettivo, una “strage nera”. Un’etichetta che non si riuscirà mai, temo, a togliere. E che rappresenta uno sfregio, non solo per la giustizia di allora ma, anche, per la cronaca di oggi (...). Non abbiamo sicurezza di quello che sia successo... ma il fumetto e una grande messe di documenti, note e interviste posti al termine del libro, ci raccontano un dubbio legittimo su mandanti ed esecutori della strage e ci raccontano una granitica certezza: quelle indagini volevano un colpevole ben identificato sin da subito. Una storia che si è poi ripetuta in tanti processi. Uno scandalo italiano”.

