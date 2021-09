Lega Nazionale, in piazza Borsa uno spazio per celebrare i 130 anni

Il programma delle celebrazioni vedrà fino al 31 ottobre, all'interno della seed-box in piazza della Borsa, incontri, distribuzione materiale e presentazione di volumi

Il ricco e articolato programma realizzato per i “130 anni della Lega Nazionale 1891 – 2021” è stato presentato ufficialmente oggi (giovedì 8 luglio) nel corso di una conferenza stampa, svoltasi sede della Lega Nazionale, in via Donota 2, alla quale sono intervenuti il presidente della Lega Nazionale Paolo Sardos Albertini, l’assessore all’Educazione Angela Brandi, delegata dal sindaco Roberto Dipiazza, l’assessore regionale Fabio Scoccimarro e il presidente del Comitato 130 Diego Guerin.

Coorganizzato con il Comune di Trieste e con il patrocinio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il programma delle celebrazioni vedrà dal 1 settembre al 31 ottobre, in piazza della Borsa, l’allestimento di una struttura espositiva e promozionale (seed-box) per incontri, distribuzione materiale, presentazione di volumi, esposizione pannelli espositivi. Dal 13 o 14 settembre si terrà un pellegrinaggio alla tomba di Dante Alighieri a Ravenna (700° anniversario della morte del Sommo Poeta) in ricordo di quello effettuato nel 1908 nel quale era stata donata l’ampolla d’argento ed accesa la lampada con l’olio dell’Istria. Il 30 ottobre, alle ore 11.00, al teatro “Giuseppe Verdi” si la cerimonia ufficiale del 130° di fondazione della Lega Nazionale alla presenza delle autorità e con la consegna delle benemerenze. Il 5 novembre 2021 , alle ore 18.30, si terra ancora al Verdi un concerto offerto alla cittadinanza.

Dall’8 al 22 novembre, nella sala comunale d’Arte di piazza Unità d’Italia, sarà inaugurata la mostra storico-documentaristica, presso la Sala Comunale d’Arte di Piazza dell’Unità d’Italia, e annullo postale celebrativo. In programma, con sale ancora da definire, le presentazioni delle pubblicazioni del prof. Diego Redivo “Arte, cultura, cerimonie: Dante emblema della Lega Nazionale” e della dott.ssa Valentina Petaros “Le leggende di Dante in Istria”. Dall’8 al 21 dicembre sarà inagurata e visitabile la mostra storico-documentaristica nella Sala “Umberto Veruda” del Comune di Trieste. Le celebrazioni si concluderanno il 20 dicembre con la cerimonia in ricordo del sacrificio di Guglielmo Oberdan al Sacrario.