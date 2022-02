Legambiente attacca il Comune di Muggia: "Potature e capitozzature non necessarie e dannose per gli alberi"

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota stampa di Legambiente sulla gestione del verde pubblico a Muggia

Legambiente Trieste esprime forte disagio per i ripetuti interventi di potatura e capitozzatura effettuati sul verde pubblico a Muggia, ignorando la necessità di servirsi del piano di manutenzione previsto dalla determinazione n. 1074 del 1/9/2021 e quindi sprecando l'occasione di avere indirizzi dall'esperto e rischiando di vanificare in parte i fondi già stanziati (oltre 12.000 euro). Un recente colloquio con l'assessore Pantaleo ci faceva sperare in un cambio di rotta, ma le capitozzature continuano, perciò esortiamo il Sindaco e l'Assessore competente a far sospendere le potature e capitozzature in corso, sottoponendo il piano di manutenzione dell'azienda Sever (obbligatorio per legge) a opportuna verifica. Vi invitiamo a leggere le dichiarazioni di un arboricoltore di livello europeo sulla pratica della capitozzatura: "Quindi perché allora gli alberi vengono tagliati così male? Ignoranza? Temo di si. Ignoranza. Ricordo comunque che la potatura non fa bene agli alberi e agli arbusti, dei quali abbiamo tanto bisogno ma è necessaria alle persone per cercare di renderli compatibili ai luoghi dove vivono. Ma in questo caso non si tratta neanche di potatura bensì di capitozzatura che è stata abbandonata in Europa da oltre trentacinque anni, siamo probabilmente l'ultimo paese europeo che continua a danneggiare una risorsa così importante per il nostro futuro con i soldi dei contribuenti. Uno degli effetti più assurdi del lavoro effettuato è che la crescita che avverrà nel prossimo anno sarà equivalente