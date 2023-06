LeggiAMO, a Miramare letture e storie tra il parco e il mare

TRIESTE - Leggere tra i luoghi più belli del Castello di Miramare e scoprire la loro storia oggi è possibile grazie all'alleanza tra il Progetto regionale di promozione della lettura LeggiAMO 0-18, il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare e l’Area Marina Protetta di Miramare (AMP) del WWF. Frutto di questi primi mesi di co-progettazione sono il fitto calendario di incontri che sta coinvolgendo – e continuerà fino a dicembre – i piccoli lettori fino a 6 anni e le loro famiglie; e un primo appuntamento dell’Accademia Nati per Leggere, una due-giorni di alta formazione – unico nel suo genere in Italia - che va ad arricchire e rafforzare la proposta formativa di LeggiAMO 0-18 per gli operatori sociosanitari e culturali, per gli educatori e i volontari che si dedicano all’infanzia e che fanno parte della rete Nati per Leggere FVG. Una collaborazione che permette di aprire le porte di un contesto prestigioso, punto nevralgico della storia locale, dal grande valore artistico, architettonico e paesaggistico, alle famiglie, ai piccoli lettori e agli operatori della lettura e dell’educazione. I luoghi della cultura si riempiono così di vitalità, di sguardi nuovi e diventano teatro di confronto, di esperienze, laboratori, giochi e incontri, ma anche di approfondimento e di crescita per la comunità educante. Il Castello e l’AMP portano con sé, inoltre, un profondo messaggio di sensibilizzazione nei confronti della salvaguardia dell’ambiente, del rispetto e della compartecipazione con la natura; focus che è necessario far permeare nella quotidianità dei piccoli lettori, e punto cardine delle attività dell’intero progetto LeggiAMO 0-18 per il 2023.

Gli incontri

Si tratta di 22 incontri che accolgono le famiglie nei luoghi più belli. Tra le location del Castello coinvolte vi sono il bellissimo parco, la Sala del Trono, l’auladidattica delle Serre Nuove, il Bagno Ducale, il MiraLAB; l’Area Marina Protetta mette a disposizione il BioMa Biodiversitario Marino, i suoi vari locali e la spiaggia. A seguito di alcuni incontri di lettura si svolgono anche alcune visite guidate, sia nel Castello sia nell’Area Marina Protetta. Gli appuntamenti variano tra letture condivise, laboratori, giochi e varie attività di interazione con l’ambiente e coinvolgono operatori, educatrici ed educatori professionali, ma anche volontarie e volontari, preventivamente formati. Gli incontri sono l’occasione per accompagnare bambini e famiglie a "imparare facendo" tante semplici attività che possono essere facilmente riproposte assieme a casa, che sostengono lo sviluppo dei piccoli, rafforzando la relazione con i grandi. I partecipanti, inoltre, possono familiarizzare con le ampie bibliografie (molti naturalmente i libri che trattano di mare e di bellezze naturali) messe a disposizione dal presidio Nati per Leggere al BioMa, prestigioso punto di riferimento che mette a disposizione una ricca biblioteca in consultazione durante l’orario di apertura e durante gli incontri domenicali in calendario.