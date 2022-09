Rincaro gas: è corsa a legna e pellet, ma sono introvabili e rincarati del doppio

La legna da ardere non si trova più, in nessun punto vendita, anche il pellet è quasi finito e il prezzo di entrambi i combustibili è raddoppiato. Questa la situazione, non solo a Trieste ma in tutto il Fvg e in Italia, come confermano i rivenditori a Trieste e nella provincia. Chi era intenzionato ad affrontare l’inverno davanti a stufe e caminetti per evitare i costi del gas, e in genere comprava legna e pellet in estate, non avrà infatti vita facile.

La ragione è da imputare soprattutto alla guerra in Ucraina, come spiega il personale di La Combustibile Srl a San Dorligo / Dolina: “Molto materiale arriva dalla Russia e dall’Ucraina e viene poi importato in altri paesi dell’est, come la Bosnia, la Serbia, Croazia e Romania, e da lì arriva in Italia. Con l’aumento dei prezzi del gas c’è stata una forte richiesta di legna in aprile e maggio, tanto che questi paesi hanno deciso di bloccare l’esportazione per due o tre mesi per favorire il mercato interno. Inizialmente hanno preferito vendere il prodotto all’estero anziché a basso prezzo all’interno del loro territorio cosicché ora, per il mercato interno, è rimasto ben poco”. I

n particolare, dopo il blocco delle esportazioni in Bosnia (da cui arrivava buona parte del legno), le aziende del Fvg hanno cercato di trovare nuovi mercati in Romania, Austria e Croazia. Questi paesi hanno poi rapidamente esaurito la quota massima di esportazione fissata dall’Ue, vista la grande richiesta. L’Italia si trova ora in seria difficoltà, e così il Fvg, che sta mettendo mano alle sue risorse boschive, in particolare nella zona di Tarvisio e sul Cansiglio. Risorse tuttavia insufficienti a coprire il fabbisogno regionale.

“Nonostante il prezzo sia raddoppiato – spiega il titolare di Italpetroli in Strada di Fiume – molti clienti sarebbero stati disposti a comprare ugualmente, ma non si trova più nulla. Il blocco di esportazioni dalla Bosnia durerà fino a fine settembre, ma potrebbe essere prorogato”.

I rincari sono anche superiori al 100 percento, spiega Gianfranco Glavina di Est Consulting ingrosso in via Costalunga: “Un bancale di legno all’ingrosso costava 110 euro nel 2021, quest’anno tra i 220 e i 240 senza Iva ma ora la merce non c’è. Anche il pellet, quel poco che era rimasto dalla Croazia, è finito. Slovenia e Croazia, facendo parte dell’Ue, devono sottostare a dei limiti di legge e ora hanno tagliato tutto quello che era loro concesso. Alcuni miei clienti dalla Slovenia stessa mi hanno contattato perché non trovano più niente. Dubito che l’export si riaprirà in ottobre, potrebbe restare tutto fermo fino all’anno prossimo”.

Essendo il verde pubblico soggetto ai regolamenti Ue, in Italia come all’estero, alcuni si rivolgono al mercato ‘nero’, ossia a privati che posseggono terreni boschivi e vendono la loro legna a prezzi, assicurano alcuni testimoni, non troppo inferiori a quelli attuali di mercato. Basti pensare che in Italia, secondo stime della cooperativa Legno Servizi di Tolmezzo, il commercio illegale di legna da ardere produrrebbe un’evasione fiscale pari a oltre 180 milioni di euro dei quali, circa 9,5 dal mancato versamento dell’Iva.

“Mi chiedo come faranno le pizzerie – spiega in conclusione Glavina – loro chiedono un taglio particolare, da 45 centimetri di spessore, che era già difficile avere prima della crisi. Chi ha anche il forno a gas potrà sfornare la pizza a prezzi molto alti, gli altri non so come faranno. Non è nemmeno possibile bruciare i mobili perché contengono sostanze tossiche. Io ho un altro business per fortuna, ma per chi dipende solo dalla legna sarà un inverno molto duro”.