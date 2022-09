La nave Laura Bassi in versione Lego in lizza per diventare un set ufficiale

C'è anche la nave rompighiaccio dell'Ogs Laura Bassi tra i modellini in lizza per aggiudicarsi la vittoria al concorso online Lego Ideas, lanciato da LEGO. Il modello è stato realizzato dal triestino Alessandro Pavan, ingegnere e dipendente dell'Istututo di ricerca Ogs, che assieme al figlio di nove anni ha ricreato con i famosi mattoncini l’unica nave italiana in grado di operare in mari polari.

Come votare

Per sostenere la loro idea vi basterà andare sul sito di Lego Ideas (link), registrarsi e votare: le costruzioni più votate potrebbero essere scelte da LEGO e prodotte ufficialmente come set.