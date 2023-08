Leonor Fini, il fondo Corrado Premuda verrà donato a Trieste Contemporanea

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Mercoledì 30 agosto alle ore 18.30, nella ricorrenza del compleanno di Leonor Fini (Buenos Aires, 30 agosto 1907 – Parigi, 18 gennaio 1996), Trieste Contemporanea ricorderà la pittrice surrealista, scenografa, costumista, scrittrice, illustratrice e disegnatrice cresciuta e formatasi a Trieste: sarà la sesta edizione della Festa segreta per Leonor Fini, appuntamento ideato da Corrado Premuda, che nel 2023 avrà come focus una conversazione di Vanja Strukelj. La studiosa triestina proporrà una stimolante lettura critica dell’opera della Fini anche a partire dai libri e dai documenti sull’artista conservati da Corrado Premuda, che proprio durante la Festa verranno ufficialmente donati alla Biblioteca di Trieste Contemporanea.

Vanja Strukelj ha insegnato per venticinque anni Storia della critica d’arte all’Università degli studi di Parma. Nei suoi studi ha indagato molteplici aspetti della cultura d’immagine del IX e XX secolo, tenendo conto del complesso sistema della comunicazione visiva. Si è occupata di Leonor Fini in alcuni saggi, a partire dalla rassegna monografica, curata da Maria Masau Dan, organizzata a Trieste nel 2009 dal Museo Revoltella. L’appuntamento del 30 agosto sarà aperto con la presentazione da parte della direttrice della Biblioteca Trieste Contemporanea Elettra Maria Spolverini e di Massimo Premuda del Fondo Librario e Documentario che Corrado Premuda, scrittore e giornalista triestino precocemente scomparso l’estate scorsa, aveva raccolto nel tempo avendo dedicato molta parte dei suoi studi e delle sue ricerche all’artista e al “personaggio” Leonor Fini.

Questa importante parte della biblioteca personale dello scrittore viene ora donata alla Biblioteca Trieste Contemporanea dal fratello Massimo e sarà una sezione della Biblioteca che verrà continuata con le acquisizioni dei nuovi studi e documentazioni sull’artista. Ciò accade già nel giorno d’esordio della disponibilità pubblica del Fondo Corrado Premuda: la donazione da parte di Massimiliano Schiozzi di una selezione di opere pubblicate da Comunicarte. Un saluto di continuità sulla Festa segreta sarà infine dato da Laura Forcessini, co-promotrice dal 2018 delle Feste segrete per Leonor Fini organizzate a Stazione Rogers da Corrado Premuda, che ne aveva aperto il ciclo già nel 2009 con la due-giorni allo Studio Tommaseo dedicata da Trieste Contemporanea al ricordo del compleanno di Leonor.

L’evento fu organizzato per la prima del film Mais où est Leonor?, un documentario su Leonor Fini realizzato da Trieste Contemporanea e Videoest e grazie al Fondo Regionale dell’Audiovisivo, con la regia di Giampaolo Penco e la collaborazione dello stesso Premuda, e presentando anche in un secondo appuntamento il primo studio attoriale con Laboratorio X a cura del regista Alessandro Marinuzzi del testo teatrale inedito di Premuda Guardiana dei sogni. Variazioni su Leonor Fini. Nel suo interesse a tutto tondo per questa singolare figura di donna merita inoltre qui citare l’ispirazione alla vita dell’artista surrealista anche di altre due scritture di Corrado Premuda: la sceneggiatura teatrale Leonor nella stanza fantastica (Associazione Culturale Palazzo d’Inverno, 2022) e il libro per bambini Un pittore di nome Leonor (Editoriale Scienza, 2015). Immagine: alzata in ceramica Verbano decorata da Leonor Fini, anni ’50 Leggi di più a questo link.