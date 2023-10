"Les Miserables" approdano al Rossetti: un'altra leggenda in anteprima italiana

TRIESTE - E dopo "The Phantom"? La domanda che in tanti hanno posto al teatro Rossetti ha ora una risposta: "Les Misérables - the arena musical spectacular", un'altra anteprima italiana per uno spettacolo senza tempo. Una rappresentazione del musical ispirato al romanzo di Victor Hugo in forma di concerto, con elementi scenici, video, costumi originali e una grande orchestra arriverà al Rossetti dal 7 all'11 novembre del 2024. La speranza è quella di replicare lo straordinario successo di "The phantom of the opera", che la scorsa estate ha portato in città spettatori delle più svariate nazionalità.

Il tour internazionale di "Les Misérables - the arena musical spectacular", farà così tappa il Italia, in una collaborazione tra il Rossetti e il Teatro degli Arcimboldi di Milano che, dopo Trieste, ospiterà altre date dello spettacolo. Il produttore Cameron Mackintosh ha presentato l'evento oggi in una conferenza stampa al Rossetti, insieme al presidente del teatro Francesco Granbassi e al direttore organizzativo Stefano Curti, con la partecipazione dell'assessore comunale ai teatri e vicesindaco Serena Tonel. Les Misérables è il musical più longevo al mondo, entra nel suo 39esimo anno ed è stato rappresentato in 53 paesi e 349 città in tutto il mondo. Si ispira al romanzo di Victor Hugo, una storia che tocca temi ancestrali come amore, sacrificio, redenzione, rivoluzione e istitnto di sopravvivenza e contiene brani di successo come "I dreamed a dream" e "On my own".

Questa versione in concerto prende origine da "Les Misérables, the staged concert", che ha raggiunto le 200 repliche (un record nel West End), e si compone di una crew da 110 elementi. Per Francesco Granbassi "Ancora una volta Trieste, con il Rossetti, Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, conferma di essere la capitale italiana del musical" e aggiunge che "annunciare questo show alla presenza di Cameron Mackintosh è la testimonianza della considerazione che il più grande produttore al mondo ha per il nostro territorio e per il Rossetti". I biglietti saranno in vendita dal 10 novembre 2023 alle 12 su www.ilrossetti.it, www.vivaticket.it e www.ticketone.it.