La fuga dall'inferno di Lesbo e l'arrivo a Trieste: la storia del piccolo Amir

E’ presto per dire che sia una storia a lieto fine. Però quella della giovane Reziah, afgana cresciuta in un campo profughi in Iran, partita con il figlio malato Amir verso l’Europa, almeno ora non è la fine di quel campo profughi di Lesbo in Grecia in cui un anno fa la ragazza era bloccata. Da lunedì scorso Reziah e Amir sono ospiti a Trieste della Fondazione Luchetta Ota D’Angelo, punto d’arrivo di una lunga catena di solidarietà iniziata un anno fa per caso dal giornalista Rai, Nico Piro, che ha incontrato proprio a Lesbo la mamma 26enne con il figlio colpito da una malattia sconosciuta, soli in mezzo a migliaia di migranti ammassati nel campo dell’isola da un sistema di gestione europeo di rifugiati e richiedenti asilo che purtroppo, come continuiamo ancora a vedere, mette le persone all’ultimo posto.

Il "corridoio umanitario"

A vedere il servizio di Piro è stato il professore Maurizio Scarpa, responsabile del Centro di coordinamento regionale Malattie rare dell’ospedale di Udine, che ha contattato subito il giornalista, identificando la possibile malattia di Amir. A questo punto Piro ha chiesto aiuto a una delle più importanti Onlus italiane in materia di accoglienza umanitaria, la Comunità di Sant’Egidio di Roma. Dopo alcuni mesi Reziah e Amir sono stati trasferiti dall’inferno di Lesbo in un centro di accoglienza ad Atene. Tuttavia neppure sulla terra ferma il piccolo Amir, 11 anni, ha potuto trovare le cure mediche necessarie per quella che è stata diagnosticata effettivamente come malattia rara. Da qui la decisione della Comunità di Sant’Egidio di attivare il corridoio umanitario per i due, insieme ad un altro gruppo di migranti, anche se tecnicamente è un ricollocamento di richiedenti asilo all’interno dell’Unione europea. Intanto da Sant’Egidio è stata attivata la rete della solidarietà anche in Italia: oltre al medico capace di curare Amir, lo stesso professor Scarpa che all’ospedale di Udine garantirà almeno sei mesi di terapia gratuita al bimbo, ora c’era anche un luogo sicuro e adatto a una famiglia a Trieste, la Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin.

Tutto era pronto in gennaio scorso, poi il colpo di coda di un destino cinico, un’epidemia di varicella nel centro di accoglienza di Atene che li ha obbligati a una quarantena. Dopo alcune settimane, lunedì scorso, finalmente il volo verso l’Italia accompagnati da Nico Piro, con scalo a Roma dove i volontari della Comunità di Sant’Egidio li hanno accolti con il pranzo al sacco, tutti i documenti di transito pronti e in regola che hanno spalancato le porte in ogni punto di controllo dell’aeroporto, testimonia l’operatore della Fondazione Luchetta, Gabriele Zvech, sottolineando come l’organizzazione efficientissima di Sant’Egidio ha permesso di arrivare a imbarcarsi sul volo per Ronchi dei Legionari dato oramai per perso.

Finalmente al sicuro

All’arrivo a Trieste Reziah e Amir sono stati accolti da una mediatrice culturale, dal professor Scarpa e dalla presidente della Fondazione Luchetta, Daniela Schifani Corfini. Ma soprattutto dalle mamme ospiti della casa di accoglienza, irachene, albanesi, kosovare, che istintivamente hanno creato attorno ai due un cerchio di protezione “assorbendoli” subito nella piccola comunità. Un microcosmo multiculturale in cui Reziah, afghana che parla il farsi ha trovato in una variante del curdo la lingua comune con una mamma irachena, che a sua volta con l’italiano, che studia nella Fondazione Luchetta, comunica con le altre coinquiline, con i volontari e gli operatori. La storia non finisce qui, ma grazie a un giornalista Rai, a una Ong di Roma, a un medico di Udine e ad una fondazione di Trieste, la storia Reziah e Amir può ricominciare. La loro fuga dall’inferno di Lesbo e da un sistema di non-accoglienza che costringe ancora alla disperazione migliaia di persone sulla rotta balcanica, dalla Turchia all’Italia, passando per Grecia, Serbia, Bosnia, verrà raccontata prossimamente nel reportage di Nico Piro -Premio Luchetta 2009- in una prossima edizione di Tg3 Mondo su Rai3.