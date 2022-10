Maltrattamenti e lesioni personali in famiglia: arrestato un 33enne triestino

Nel pomeriggio di ieri, 28 ottobre, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo hanno tratto in arresto un triestino di 33 anni, in esecuzione all’ordine di esecuzione emesso dal Tribunale di Trieste, dovendo scontare la pena di un anno, tre mesi e venti giorni di reclusione per i reati di danneggiamento aggravato, lesioni personali ed atti persecutori commessi tra il 2019 ed il 2020 nei confronti del proprio nucleo familiare. Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato associato al carcere del Coroneo.