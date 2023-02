"Mancano medici di base a Prosecco, Contovello e Santa Croce"

TRIESTE - La circoscrizione Altipiano Ovest denuncia con forza la "nota e grave problematica della mancanza dei medici di medicina generale sul nostro territorio di pertinenza ma soprattutto a Prosecco, Contovello e Santa Croce". Il presidente del parlamentino Pavel Vidoni invia così una lettera aperta al sindaco Roberto Dipiazza, al vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi e al direttore generale di Asugi Antonio Poggiana, chiedendo un incontro urgente e dichiarando: "La nostra gente è letteralmente stufa del peregrinare dal medico ad Opicina o addirittura a Trieste. In ambedue i casi raggiungere li proprio medico con i trasporti pubblici è molto difficoltoso, specialmente per i nostri concittadini più anziani".

Si menzionano nella nota interrogazioni e mozioni, e una petizione rivolta all'azienda sanitaria, spiegando che "abbiamo ricevuto risposte ma purtroppo superficiali e incomplete. Soprattutto pero alle parole non sono seguiti i fatti. La situazione continua a essere tale e quale come due anni ta, prima della pandemia e purtroppo all'orizzonte non si vedono soluzioni di sorta. Nella settimana passata abbiamo letto nei media locali che si e trovata la soluzione per i comuni vicini (Duino-Aurisina, Sgonico e Monrupino). Il fatto ci ha abbattuto ancora di più".

"Le risposte del direttore dell'Asugi - continua Vidoni - sono ormai datate, la prima porta la data del 10 febbraio, la seconda del 5 luglio. Ambedue del 2022. La prima è stata data a un singolo cittadino per li tramite del Difensore civico, dove li direttore Poggiana comunica che con decreto 68/2022 è sato affidato, in data 24 gennaio 2022, alla dottoressa P.A. la possibilità di operare sul territorio della Circoscrizione Altipiano Ovest e che la stessa ha novanta giorni per accettare l'incarico e occupare ambulatorio. I novanta giorni sono trascorsi e della dottoressa nessuna traccia".

"Nel luglio dell'anno passato - spiega il presidente della circoscrizione - il direttore Poggiana ha risposto alla nostra interrogazione consigliare, dove tra l'altro scrive che nel corso dell'anno (quindi li 2022) sara indetto il concorso per sedici nuovi medici di medicina generale con almeno un medico (vincolante) per il nostro territorio. Il 30 agosto 2022 vi abbiamo inviato una petizione con 134 firme di cittadini del nostro territorio. Alla quale, però, da parte vostra non abbiamo ricevuto risposte di sorta".

Per quanto riguarda invece l'ex casa di riposo Don Marzari nel Borgo San Nazario, "la struttura è stata inserita dall'Asugi nel documento sulla ristrutturazione della sanità - si conclude nella lettera -. La struttura dovrebbe essere riadattata in Unita sanitaria per Altopiano (almeno così si capiva da quanto riportato dai media). A questo è seguito il totale silenzio sia da parte dell'Azienda sanitaria come pure della Regione FVG. Da parte sua, invece, il Comune di Trieste intende venderla. Noi ci auspichiamo di ricevere in merito informazioni puntuali e precise".